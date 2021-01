Agropoli, presto il bando per la gestione del cineteatro

AGROPOLI. Nel dicembre del 2014 l’allora sindaco Franco Alfieri inaugurava il cineteatro Eduardo De Filippo. Un sogno che Agropoli ha rincorso per anni ma che non si era mai concretizzato salvo sporadiche iniziative private. Nei mesi successivi la gestione della struttura andò all’imprenditore Sergio Di Fiore, pioniere del cinema nel Cilento avendo avuto la possibilità di dirigere già diverse strutture in vari angoli del territorio, compreso il piccolo cinema allestito nell’aula magna della scuola agropolese Rossi Vairo.

Lo stesso Di Fiore quest’anno ha sfruttato anche l’area esterna del cineteatro lanciando l’idea di un’arena all’aperto per eventi e spettacoli, superando così le rigide regole previste per l’emergenza covid che da circa un anno hanno imposto la chiusura dell’edificio.

Di Fiore aveva ottenuto la gestione del cineteatro per 5 anni; il 28 febbraio prossimo è prevista la scadenza dell’accordo e il Comune sta gettando le basi per garantire che la struttura continui a vivere, sempre grazie ad imprenditori privati.

“Il Cineteatro rappresenta un servizio pubblico e di utilità socio-culturale a favore delle scuole, dei giovani e dell’intera comunità – spiegano da palazzo di città – per questo deve essere garantito un prosieguo delle attività che, facendo tesoro dell’esperienza maturata, possano garantire una gestione ancora più efficace ed efficiente oltre che sostenibile da un punto di vista economico e finanziario”.

L’Ente ha analizzato la relazione fatta dall’attuale affidatario nella quale si evidenziano alti e bassi. Con l’obbligo per il gestore di sostenere i costi vivi, talvolta la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle attività culturali è stata messa a rischio. Proprio per questo l’Ente ha deciso che la parte relativa agli impegni reciproci e il canone annuo vanno rivisti e rivalutati rispetto proprio all’esperienza del primo quinquennio di attività. Nel nuovo bando, inoltre, si terrà conto anche della positiva esperienza dell’Arena esterna realizzata la scorsa estate.

Queste le linee guida di cui dovranno tener conto gli uffici per avviare le procedure necessarie all’affidamento della concessione del cineteatro Eduardo De Filippo per il periodo 2021 – 2026.