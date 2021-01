Vichy: le straordinarie proprietà dell’acqua vulcanica in formulazioni uniche

Vichy è un marchio ormai famoso, che si differenzia da tutti gli altri brand specializzati nella produzione di trattamenti per la pelle. Vanta infatti un ingrediente speciale, che ritroviamo in tutte le formulazioni e che può essere considerato il vero e proprio segreto del successo di questo marchio. Parliamo dell’acqua vulcanica mineralizzante: un concentrato di proprietà straordinarie, che Vichy ha saputo sfruttare appieno per la creazione di prodotti cosmetici unici.

L’acqua vulcanica di Vichy

L’acqua vulcanica viene estratta dalle fonti termali che si trovano nella regione francese dell’Auvergne, ad una profondità di 15 metri. Prima di giungere qui, compie un lungo viaggio attraversando rocce minerali di origine vulcanica e quando arriva ad una profondità di 4.000 metri si riscalda, raggiungendo una temperatura di ben 140°C. In questo frangente, l’acqua termale si arricchisce di anidride carbonica e di proprietà uniche, che la rendono un ingrediente preziosissimo per la pelle. L’acqua vulcanica è presente in tutti i trattamenti per la pelle di Vichy, che si distinguono proprio per tale ragione e presentano delle caratteristiche davvero interessanti.

Questo ingrediente vanta delle proprietà benefiche eccellenti, in quanto rigenera, riequilibra e rinforza la pelle, rendendola più resistente agli agenti esterni e preservandone la naturale bellezza.

Vichy: le migliori linee di prodotti per la pelle

Vichy ha sviluppato varie linee di prodotti specifici per la pelle, contenenti tutti acqua vulcanica mineralizzante. Ogni trattamento viene poi arricchito con altri principi attivi, studiati in base alle differenti esigenze. Vediamo adesso quali sono quelli più popolari. Vuoi saperne di più? Scopri la linea completa Vichy su FarmaciaUno: puoi acquistare qualsiasi prodotto direttamente online e riceverlo comodamente a casa!

Vichy Mineral 89: la linea di prodotti per riparare e rinforzare la barriera cutanea

Una delle linee di più grande successo di questo marchio è Mineral 89 e comprende prodotti ideali per qualsiasi tipologia di pelle. La particolarità di questi trattamenti sta nel fatto che sono stati formulati per riparare e rinforzare la barriera cutanea e sono dunque in grado di rendere la pelle più resistente agli agenti atmosferici. Ogni giorno infatti, soprattutto il viso viene sottoposto ad un intenso stress perché esposto allo smog, al freddo, al vento e via dicendo. Tutti questi fattori tendono ad indebolire la pelle, che alla lunga si presenta più secca, spenta e soggetta a varie problematiche. Grazie ai prodotti della linea Mineral 89 di Vichy è possibile rinforzare la barriera cutanea: la pelle appare visibilmente più sana, morbida e luminosa. Il segreto dell’efficacia della linea sta nell’acqua vulcanica ma anche nell’acido ialuronico: un altro ingrediente che troviamo spesso nei prodotti Vichy.

Vichy LiftActiv: la linea di prodotti anti-età

Un’altra linea particolarmente amata di questo marchio è LiftActiv e comprende sieri e creme specifici per le pelli mature, che presentano i segni del tempo come rughe e perdita di tono. Anche in questo caso, l’ingrediente chiave è sempre l’acqua vulcanica mineralizzante che però agisce in sinergia con altri attivi come l’acido ialuronico, la vitamina C e l’estratto di fagiolo verde che stimolano la produzione di collagene. La pelle appare visibilmente più levigata e tonica, in una sola parola giovane.

Vichy Aqualia Thermal: la linea di prodotti reidratanti

La linea Vichy Aqualia Thermal è invece specificatamente pensata per le pelli che presentano una scarsa idratazione e che appaiono dunque spente, opache e particolarmente secche. L’alto potere nutriente dell’acqua vulcanica viene sfruttato al massimo in questi trattamenti, che però contengono anche altri principi attivi come l’acido ialuronico, l’acido salicilico, la glicerina. Perfetta per chi ha bisogno di reidratare la pelle, questa linea continua a riscuotere un grandissimo successo.

Vichy Normaderm: la linea di prodotti per pelli grasse

La linea Vichy Normaderm è invece stata sviluppata appositamente per coloro che presentano problematiche legate ad un eccesso di sebo e dunque brufoli, punti neri e via dicendo. Questi prodotti svolgono un’azione purificante mantenendo però il giusto grado di idratazione della pelle.