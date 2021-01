Una cilentana nel consiglio di presidenza nazionale della Misericordia

VALLO DELLA LUCANIA. C’è anche una cilentana nel nuovo consiglio di presidenza della Confederazione Nazionale delle Miosericordie d’Italia. Si tratta di Lisa Romanelli del gruppo Misericordia di Vallo della Lucania. La nomina è arrivata da parte del presidente facente funzioni Ugo Bellini; il consiglio resterà in carica fino al prossimo 19 giugno quando a Firenze si terranno le elezioni; la composizione è stata approvata all’unanimità.

Lisa Romanelli è da anni attiva nel mondo del volontariato e fa parte della Misericordia vallese all’interno della quale è anche responsabile del servizio civile. A lei gli auguri di tutta la compagine cilentana.

Oltre a Lisa Romanelli completano il consiglio di presidenza Paolo Nencioni (Misericordia di Antella – Firenze), che ricoprirà la carica di tesoriere; Liguori Vincenzo (Misericordia di Trebisacce–Cosenza); Elio Di Leo (Misericordia di Arese-Milano); Andrea Ceccherini (Misericordia di Firenze); Cristiano Biancalani (Misericordia Campi Bisenzio–Firenze).

Quelli nominati, saranno consiglieri ‘a tempo’ che rimetteranno il loro mandato il giorno in cui saranno indette le nuove elezioni che è già stato fissato per il 19 giugno 2021. Nonostante questo Bellini ha voluto creare un consiglio da subito operativo e, soprattutto aperto al mondo esterno. Si legge in una nota.

“Ancora non ho attribuito le deleghe – spiega – ma già da adesso annuncio che ce ne saranno di nuove con l’obiettivo di proiettare il movimento verso l’esterno”.