Teggiano, schiaffi ad alunno: prof sospeso due mesi

È stato sospeso per due mesi il professore che diede degli schiaffi ad un suo alunno durante una lezione presso l’istituto Pomponio Leto, dove insegna. L’episodio, ripreso in alcuni video, risale allo scorso 7 ottobre ed è accaduto in una terza classe dell’istituto valdianese. A riprenderlo con il cellulare almeno due studenti.

Nel video il docente urla al ragazzo: “Sbagli tu e forse sbaglio pure io”, ritenendo che stesse indossando male la mascherina e poi lo colpisce con degli schiaffi.

La vicenda creò non poche polemiche e un ampio dibattito sull’accaduto.