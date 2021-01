Il sondaggio: Crisi di Governo, nuovo Premier, voto o Conte Ter?

Dopo lo strappo di Renzi e la maggioranza relativa in Senato, il Presidente Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Mattarella, impegnato con il secondo giorno di consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Dopo aver ascoltato ieri i presidenti delle camere, questa mattina è stato il turno del Gruppo per le Autonomie, poi è toccato al Misto. LeU e Maie hanno confermato il sostegno ad un terzo governo Conte, contraria la Bonino. E mentre in queste ore si concretizza l’incontro al Quirinale con IV e PD, Matteo Salvini chiede a voce alta un esecutivo di centrodestra o le urne.

Abbiamo chiesto ai lettori di InfoCilento, cosa ritiengono al momento giusto per il nostro Paese. Il 77% di voi vorrebbe un Conte-Ter.

“Mai fuori posto, preparato, sicuro e credibile. Un Presidente d’altri tempi” scrive Carmen.

“Purtroppo la vedo difficile, ma un Conte-ter è l’unica scelta sensata” fa sapere Antonio.

Di altro pensiero Giuseppe che afferma “Era ora, fuori Conte! Parola agli italiani, andiamo al voto!”

Ore decisive queste per l’Italia ma anche di assoluta incertezza. Un quadro ancora in composizione che fa i conti con diversi possibili scenari. C’è chi fa il nome del ministro degli Esteri Di Maio, chi sostiene che il Presidente Mattarella possa affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico. Si parla inoltre, anche di un esecutivo istituzionale con una maggioranza allargata.

Diversi poi i nomi trapelati tra i quali quello dell’ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, quello di Cottarelli e di Mario Draghi.

