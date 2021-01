Centola, nonna Francesca Esposito festeggia 101 anni!

Il Cilento, patria della longevità, festeggia i 101 anni di nonna Francesca Esposito. Oggi la festa che non ha potuto vedere la presenza di tutti i familiari e di tutti gli amici a causa dell’emergenza covid.

Lo scorso anno nonna Francesca ricevette per i suoi 100 anni anche la visita del sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, che non volle mancare all’importante appuntamento.

Nata il 28 gennaio 1920 da Teresa Delli Santi e Gaetano Esposito, nonna Francesca abita a San Nicola di Centola. E’ stata sposata con Domenico Fierro rimanendo vedova a soli 34 anni.

Il marito, di professione minatore, morì nel 1955 a seguito di un incidente avvenuto nella galleria di Omignano durante la costruzione della linea ferroviaria.

Nonostante il lutto Francesca Esposito non si è mai abbattuta ma ha portato avanti la famiglia e i suoi tra figli: Giovanna, Teresa e Gaetano. La sua vita è stata caratterizzata da tanti sacrifici . Ha lavorato anch’essa presso la ferrovia, trasportando calce e pietre ai muratori per la costruzione di gallerie e ponti. Si è rimboccata le maniche pur di garantire un futuro ai suoi figli.

Nonna Francesca ha otto nipoti e dodici pronipoti.