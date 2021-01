Castellabate: Pozzillo e Sant’Andrea al via progetti per la sicurezza

CASTELLABATE. Comune avvia l’iter di progettazione di nuove opere pubbliche da realizzare sul territorio ed in particolare di interventi di messa in sicurezza e di sistemazione di alcune frane. Nel dettaglio le aree interessate sono Sant’Andrea e Pozzillo. L’Ente è risultato beneficiario di risorse per circa 188600 euro da parte del Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi concessi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di messa in sicurezza.

Gran parte delle risorse, quasi 102mila euro andranno per progettare la sistemazione del movimento franoso in località Sant’Andrea; la parte restante, invece, servirà per Pozzillo, frazione San Marco di Castellabate.

I progetti riguardano opere per 2,9 milioni per Sant’Andrea e 1,5 per il Pozzillo. Quest’ultimo è un intervento fondamentale anche in chiave turistica poiché c’è da mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta l’arenile. Già la scorsa estate vennero effettuati dei primi lavori tampone per garantire la sicurezza della zona ma è necessario un intervento più massiccio per risolvere definitivamente il problema.