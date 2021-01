Atleti olimpici a Paestum, omaggio al campione Parmenide di Poseidonia

Campioni olimpici all’ombra dei templi di Paestum, per omaggiare il territorio dove stanno preparando l’appuntamento di Tokio. Da alcuni giorni, infatti, tra Agropoli e Capaccio Paestum si stanno allenando Yeman Crippa, mezzofondista italiano di origini etiopi detentore di ben tre primati nazionali nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri, campione delle Fiamme Oro, Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e Mohad Abdikadar (Aeronautica).

Oggi il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha voluto omaggiarli in una location suggestiva ma anche altamente simbolica. Non tutti sanno che di questa terra era originario Parmenide di Poseidonia campione nelle Olimpiadi del 468 a.C.

“I migliori mezzofondisti della nazionale di atletica leggera per la prima volta scelgono i nostri luoghi per allenarsi per le Olimpiadi

Del resto, nel 468. a.C. Parmenide da Posidonia, un atleta figlio della nostra terra di cui pochi conoscono la storia, arrivò a Olimpia dalla Magna Grecia e vinse due gare (gli attuali 200 e 400 metri)”, le parole del sindaco Franco Alfieri.

“A loro il grande in bocca al lupo da parte mia e di tutta la Comunità di Città di Capaccio Paestum!”, conclude il primo cittadino.