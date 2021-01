Agropoli: fermato per spaccio di droga, assolto dopo 6 anni

Era stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di droga. Per B.M., di 32 anni, originario di Agropoli era stato rinviato, dopo oltre sei anni è arrivata l’assoluzione. L’uomo era finito a giudizio nel 2014 con l’accusa di detenzione di circa 20 grammi di hashish con finalità di spaccio.

Ora il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto l’imputato, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni, in quanto nel corso del processo non è stata fornita la prova di un’effettiva finalità di spaccio del quantitativo di droga dallo stesso posseduto.

Un episodio simile ha visto protagonista A.S., di 22 anni; quest’ultimo era stato arrestato nel 2019 a Salerno, nel rione Pastena con l’accusa di cessione di circa 30 grammi di hashish.

Lo stesso era stato fermato dai Carabinieri, a seguito di controlli diretti al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Il Tribunale di Salerno, a seguito dell’esito positivo della messa alla prova consistita in due mesi di servizi socialmente utili, ha prosciolto l’imputato, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni.