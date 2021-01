Pisciotta, continuano i lavori in località Gabella

La Provincia di Salerno sta continuando i “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi” sulla SR ex SS 447 tra Pisciotta e Palinuro. È stata predisposta la chiusura del tratto di strada, in località Gabella all’altezza del lido Anireip fino all’ultimazione dei lavori e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare.

“Lavoriamo – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo. Utilizziamo fondi regionali POR FESR che il Presidente De Luca ha messo a disposizione della Provincia di Salerno ed in particolare per questo territorio.

Ci scusiamo per i disagi che saranno arrecati ai cittadini ed agli imprenditori ma questo è il periodo più indicato per realizzare questa grande opera che contiamo di terminare al più presto possibile. I lavori proseguono velocemente e, in queste ore, si stanno realizzando i pali trivellati in cemento armato.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I nostri cantieri, oltre alla messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, promuovere anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”