3,8 milioni per la mobilità sostenibile nell’area del Monte Stella

POLLICA. “Muoversi nel Cilento è stato sempre molto complesso e faticoso, poi è arrivata l’alta velocità e così si sono ridotti i tempi per arrivare nel Cilento…ma se dalla stazione (o dal porto servito dal metrò del mare) vuoi partire alla scoperta del territorio puoi farlo solo in auto”.

Così Stefano Pisani, sindaco di Pollica, annuncia l’avvio di un progetto finanziato dal Mit per la mobilità sostenibile nell’area del Monte Stella. Cilento Smart Moving, questo il nome dell’iniziativa, ha ottenuto risorse per 3,8 milioni di euro.

“Un mix di innovazione, sostenibilità e mobilità in grado di migliorare l’accessibilità turistica dei territori – spiega Pisani – Un’idea di rete e di territorio che unisce costa e interno dell’area del Monte Stella”.

Il progetto ideato e coordinato dal Comune di Pollica vede insieme i Comuni di Castelnuovo Cilento, Montecorice, Omignano, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento.

“Grazie ai colleghi Sindaci con i quali abbiamo condiviso l’iniziativa, per Montecorice un doveroso ringraziamento va all’allora Vice Sindaco Pasquale Tarallo e per Castelnuovo Cilento alla Consigliera Monia Monzo. Grazie anche al Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania – conclude Pisani – Luca Cascone che ha condiviso e sostenuto questo e altri importanti progetti campani nella fase di concertazione tra Regione Campania e il MIT. Speriamo di muoverci presto smart, green ed in giro per il Cilento”.