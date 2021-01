Premio Primula d’oro: proseguono le votazioni. 4000 voti la prima settimana

Proseguono le votazioni per il Premio Primula d’oro, appuntamento giunto alla sua Settima Edizione. A conclusione del 2020 i cittadini del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni potranno scegliere liberamente, senza nomi imposti, i migliori personaggi dell’anno appena trascorso, suddivisi in dieci categorie. I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo

editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Dalla scorsa settimana ogni utente ha potuto votare i personaggi, le associazioni, le aziende e gli eventi senza nomi imposti. 3968 i voti in sette giorni. E’ possibile votare fino al 21 febbraio 2021. Successivamente si aprirà una seconda fase di votazione dove saranno messi in nomination i 5 più votati di ogni categoria. In primavera si terranno le premiazioni.

Per votare CLICCA QUI .