Ottati: incontro on line per il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, giorno in cui cade la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime della Shoah. Quest’anno il comune di Ottati ha deciso di organizzare un evento speciale per la sua commemorazione.

Il giorno 29 gennaio 2021, alle ore 18:00, si terrà una diretta live sul canale YouTube del comune di Ottati con un incontro intitolato “Scaffale della Memoria”, incentrato su Osvaldo Corazza, ex presidente dell’Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), morto nel 2016.

Corazza è stato diretto testimone degli orrori dei campi di concentramento, arrestato in Emilia-Romagna nel 1944 e deportato al campo di Mauthausen. Corazza ha vissuto tutta la sua vita in contatto con i giovani, in un impegno costante e deciso nel sensibilizzare le nuove generazioni sulle vicende drammatiche dell’Olocausto.

L’incontro sarà trasmesso presso l’Aula Consiliare del comune di Ottati. Sarà consentito assistere alla conferenza anche in presenza, ad un massimo di 20 persone nel rispetto delle norme anti-COVID. Tutti, invece, potranno assistere alla diretta collegandosi qui.