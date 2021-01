L’almanacco del 26 gennaio 2021

E’ il 26° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 339 giorni.

Santi del giorno

Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Santa Paola Romana (Vedova)

San Teogene di Ippona (Martire)

Sant’Alberico di Citeaux (Abate)

Etimologia

Timoteo, è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa ‘che è stimato da Dio’. L’onomastico viene festeggiato il 26 gennaio in ricordo di San Timoteo vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97.

Proverbio del giorno

Fare e disfare è tutt’un lavorare.

Aforisma del giorno

Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è metà della morte. (Kahlil Gibran)

Accadde Oggi

1905 – Rinvenuto il diamante più grande della storia

Sei nato oggi?

I nati il 26 gennaio sono spesso decisamente aggressivi e sfacciati; la determinazione di cui danno prova nel raggiungere un obiettivo appare, in qualche caso, illimitata, la fiducia in sé stessi è sconfinata, indipendentemente da chi o che cosa minacci di intralciare i loro progetti. Devono però stare attenti a non ferire gli altri, sia in senso fisico che psicologico; sono attratti dalle situazioni “esplosive” e, quando succede qualcosa, difficilmente si trovano lontani “dal luogo del delitto”.

Celebrità nate in questo giorno

1925 – Paul Newman

1961 – Daniele Luttazzi

1955 – Eddie van Halen

Scomparsi oggi

1980 – Peppino De Filippo