Covid: classe in isolamento a Sala Consilina. Scuole ancora chiuse a Montecorice

Emergenza covid e scuole, una situazione che continua ad essere attenzionata e che sta determinando i primi problemi. A Montecorice confermata dal tampone la positività di un bambino, il suo papà ed un’altra persona che rientrava nei loro contatti. Per questo ieri le scuole non hanno riaperto i battenti; si ritornerà in classe soltanto la prossima settimane

A Sala Consilina, invece, è un’intera classe delle scuole medie ad essere stata messa in quarantena dopo la positività del genitore di uno studente.

Saranno effettuati i tamponi al bambino e ai restanti familiari e in caso di positività dello studente saranno sottoposti a tampone anche i compagni di classe.

Sul fronte contagi nel Vallo di Diano da segnalare 5 guariti a Polla dove restano 26 i positivi. Nessun caso è emerso negli screening effettuati a Sanza e Caggiano.

4 nuovi positivi ad Agropoli ma 9 guarigioni e totale dei contagiati che scende a 15. 1 nuovo caso a Capaccio Paestum e 4 guariti (totale 64), 4 tamponi negativi ad Altavilla Silentina (6), 3 a Castellabate (13), 1 a Vibonati dove però ieri si è registrato anche un decesso (un’altra vittima è stata segnalata a Roccadaspide)

A Serre 2 positivi e 1 guarito