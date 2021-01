Palinuro senz’acqua: studenti entrano in classe ma sono costretti a tornare a casa

Primo giorno di scuola con qualche intoppo a Palinuro. Da questa notte, infatti, l’intera frazione del Comune di Centola e alcune zone limitrofe sono senz’acqua a causa di un guasto agli impianti causato probabilmente dal maltempo. La Consac è intervenuta per ripristinare il danno ma servirà tempo. La società, infatti, ha previsto la riattivazione del servizio idrico intorno alle 20.

Ciò ha provocato disagi agli studenti che questa mattina rientravano in classe (fino alla scorsa settimana erano aperte soltanto scuole dell’infanzia e prime classi della primaria come da ordinanza regionale). Considerato che il Comune non aveva disposto la sospensione delle lezioni gli alunni avevano regolarmente fatto ingresso in aula. I genitori, però, sono andati a riprenderli considerato il disservizio.

Si tornerà regolarmente in aula domani, quando il guasto sarà riparato. Per l’accaduto non sono mancate polemiche e qualcuno accusa il Comune che non avrebbe chiuso tempestivamente le scuole.