Maltempo nel Vallo di Diano: Matera scrive alla Regione

Una nota al vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola per evidenziare le problematiche legate al maltempo che si è abbattuto sul Vallo di Diano e che ha causato danni in diversi comuni a causa dell’esondazione del fiume Tanagro. A scriverla il consigliere regionale Corrado Matera. Notevoli i danni nel comprensorio, diverse località allagate, in alcuni casi si è dovuto intervenire con dei canotti per soccorrere le persone rimaste bloccate.

Polla, Sassano, San Pietro al Tanagro le località dove si sono registrati maggiori problemi. Matera, insieme ai sindaci del comprensorio, esprimere preoccupazione per la situazione; già interessato il consorzio di bonifica che effettuerà oggi dei primi interventi ma si chiede un sopralluogo anche alla protezione civile.

Nella nota, infine, il consigliere regionale chiede di velocizzare l’iter per i lavori che dovranno riguardare il fiume Tanagro. “Solo attraverso il tempestivo e coordinato intervento di tutti gli enti interessati saremo in grado di dare al territorio la migliore risposta e nel più breve tempo possibile”, scrive il consigliere regionale valdianese.