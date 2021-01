Maltempo a Buonabitacolo, Guercio chiede interventi al Consorzio di Bonifica

Una nota al Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, per segnalare i disagi registrati sul territorio dopo le abbondanti piogge cadute sul Vallo di Diano e in particolare in alcune località, tra cui Buonabitacolo. L’iniziativa è del sindaco Giancarlo Guercio.

“Le abbondanti piogge delle ultime ore – scrive il primo cittadino – hanno confermato la precarietà delle condizioni degli alvei fluviali e torrentizi ricadenti nel nostro territorio ed hanno fatto registrare numerosi disagi a nostri concittadini e a operatori agricoli per l’esondazione del fiume Calore, verificatasi puntualmente nel solito punto in cui il fiume è del tutto privo di argine, causando un serio allagamento in un’ampia area della località Fraina. Altri allagamenti si sono inoltre verificati nella zona di Rio freddo e di alcune aree prospicienti il torrente Peglio in località Sotto gli orti”.

La situazione è complessa, non soltanto per gli imprenditori agropoli ma per gli stessi cittadini che vivono in queste zone.

“Pur considerando la straordinarietà degli eventi atmosferici, ormai sempre più ricorrenti – conclude Guercio – si chiede con sollecitudine di intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di contrastare il ripetersi di fenomeni che, se procrastinati, potrebbero seriamente compromettere le normali attività agricole e soprattutto l’incolumità delle persone“.