Danni alla condotta del Basso Sele: Comuni di Cilento e Alburni senz’acqua

Disagi in arrivo per migliaia di famiglie salernitane e per le utenze dei comuni di Cilento e Alburni servite da Asis. Ancora una volta i problemi sono causati dal maltempo. La condotta idrica del Basso Sele, danneggiata da smottamenti di terreno e piena del fiume, impone infatti uno stop all’erogazione idrica. Lo ha reso noto la società che gestisce il servizio in numerosi comuni della Provincia di Salerno, da Salerno fino ad Agropoli.

Da questa sera alle 23 fino alle 10 di mercoledì mattina l’erogazione è sospesa.

L’Asis è già a lavoro per verificare con precisione il danno e ripararlo. La rottura è avvenuta tra Contursi e Postiglione, in un tratto impervio ed anche difficile da raggiungere, proprio a ridosso del fiume fiume. I Comuni in queste ore si stanno organizzando anche con la chiusura delle scuole appena riaperte.