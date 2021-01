Covid: nuovi casi a Capaccio e Castellabate. Caggiano covid free

Da oggi sono quasi tutti in classe gli studenti campani. Dopo la decisione del Tar che ha disposto la ripresa della didattica in presenza tornano in aula tutti i bambini delle elementari e delle medie (per i liceo bisognerà aspettare un’altra settimana). Ed è proprio sulla scuola che si concentra l’attenzione per il timore di contagi, da tempo palesato da mamme e papà dei piccoli studenti.

C’è un primo caso riscontrato a Montecorice: allo screening disposto prima della riapertura degli istituti, infatti, sono risultati positivi uno studenti e un suo genitore. Ecco perché il sindaco ha disposto la chiusura degli istituti e la loro sanificazione.

Sul fronte contagi, come dopo ogni weekend, il numero dei positivi cala. Nelle ultime 24 ore un caso a Capaccio Paestum ed un altro a Castellabate.

Tre guariti a Caselle in Pittari, due a Castel San Lorenzo, sette a Serre. Torna codiv free Caggiano dove però altre 4 persone sono state messe in isolamento in quanto a contatto con persone positive di comuni limitrofi; verranno sottoposte a tampone.