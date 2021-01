Covid: assembramenti davanti alle scuole, scattano i controlli

In rientro in classe di tutti gli studenti, dalle scuole dell’infanzia alle medie, già determina polemiche. Sui social vengono diffuse immagini che testimoniano situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici. Per questo la Regione Campania è corsa ai ripari. Con una nota si invitano i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle Polizie Municipali.

L’attività di vigilanza dovrà essere diretta “in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita di alunni e studenti dagli istituti scolastici”.

L’Unità di Crisi ricorda che “occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza, e in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili”. ​