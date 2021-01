Capaccio Paestum, al via i lavori nell’area di Case Cadute

Proseguono i lavori pubblici sul territorio di Capaccio Paestum. Il sindaco Franco Alfieri ha dato il via questa mattina ad interventi nell’area Case Cadute, al Capoluogo. Un’opera volta alla sistemazione di una zona compresa tra via Vittorio Emanuele e via Laura che risultava in una situazione di degrado nonostante fosse nel cuore del centro storico del Capoluogo.

Ecco perché il Comune ha deciso di intervenire, seppur con una piccola opera di manutenzione per il costo di circa 28mila euro.

“Abbiamo dato il via stamattina ai lavori di sistemazione dell’area Case cadute a Capaccio Capoluogo – spiega il sindaco Franco Alfieri – Si tratta dell’ennesimo intervento di riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza del vasto territorio di Capaccio Paestum che in questi primi giorni dell’anno abbiamo avviato in cinque località diverse. Interventi attesi da anni, lavori mirati che, risolvendo fastidiosi disagi ai cittadini, dimostrano l’attenzione costante e puntuale dell’amministrazione comunale nei confronti della sua Comunità”.

L’intervento al Capoluogo rientra nell’ambito di un gruppo di opere che il Comune ha avviato nei giorni scorsi. Tra questi la sistemazione dell’area pertinenziale dell’oratorio di San Vito a Capaccio Scalo e l’area antistante via Pagliaro della Madonna alla Laura.