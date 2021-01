Calze, collant e leggings: ecco le proposte Hélène Oui per l’inverno 2020/2021

I collant sono un elemento in grado di completare e arricchire qualsiasi outfit, ma è fondamentale che ogni proposta risulti in grado di garantire la massima vestibilità assicurando al tempo stesso di celebrare la femminilità.

Segue questa filosofia la maison Hélène Oui, realtà di grande esperienza nel settore, che all’altissima qualità coniuga un’innovazione in grado di rispettare tutte le tendenze del momento in fatto di stile.

Ogni donna, infatti, ha le proprie esigenze e i propri gusti, che possono essere variegati o cambiare nel corso del tempo: per questo motivo, sul sito di Helene Oui è possibile trovare una vasta gamma di collant, calze e pratici leggings per qualsiasi occasione d’uso e per soddisfare ogni preferenza.

Hélène Oui: dall’eco-filato alle parigine

Una delle novità proposte da Hélène Oui per l’inverno 2020/2021 riguarda le calze ottenute grazie a filati riciclati, in un’ottica di sostenibilità ambientale estremamente attuale: si tratta di un prodotto green, che risulta in ogni sua variante assolutamente trendy ed elegante, grazie anche alle cuciture piatte praticamente invisibili.

La versione in 80 denari coprente rappresenta, ad esempio, un must per i mesi più freddi dell’anno, perfetta da abbinare sia con un completo da ufficio che con abiti meno impegnativi, grazie alla sua versatilità.

Tuttavia, anche in inverno può esserci la necessità di indossare una calza più velata: in questi casi, una 30 denari nera, nude o decorata, è tra le scelte più consigliate, dato che riassume le esigenze di coloro che ricerchino una calza avvolgente ma al contempo elegante.

Anche in questo caso, con Hélène Oui ritroviamo le cuciture piatte, nonché le punte rinforzate per una maggiore longevità. Per quanto concerne le decorazioni, si va dai motivi geometrici a quelli floreali, passando per i pois e le fantasie animalier, per incontrare davvero i gusti di tutte.

Inoltre, nel guardaroba di ogni donna non possono mancare le autoreggenti, dalle sfumature sensuali e facili da abbinare con gonne o abiti di qualsiasi lunghezza. Hélène Oui a tal proposito propone modelli rifiniti con un semplice fiocco oppure a rete, larga o fitta, o ancora coprenti fino a 50 denari.

Infine, altrettanto apprezzate sono le parigine, che Hélène Oui propone sia in versione classica sia in tagli più innovativi, caratterizzati da una maggiore trasparenza nella parte superiore, ideali da abbinare con qualsiasi modello di minigonna.

La praticità dei leggings Hélène Oui

I leggings sono l’alternativa alle calze che può essere adattata anche allo sport. Pratici e dinamici, coprono la gamba con stile e si abbinano alle gonne o ad abiti casual e solitamente si attestano tra i 40 e i 60 denari per risultare più o meno coprenti.

Le versioni più estrose proposte da Hélène Oui presentano trasparenze delineate in modo geometrico, ad occhieggiare sulla parte inferiore delle gambe, mentre altre sono caratterizzate dall’effetto denim, risultando più velate.

Sempre per l’attività sportiva, inoltre, sono previste versioni a metà gamba, che arrivano fin poco sopra il ginocchio. È possibile anche optare per leggings che sostengono i fianchi, così come per altri che appiattiscono la pancia o che stimolano la circolazione.

La scelta dei colori sarà personale ma le proposte di Hélène Oui rispettano in ogni caso le tendenze del momento: il nero è un evergreen, ma come avviene anche per i collant si può spaziare dal color carne all’azzurro, passando per il nocciola e il rosso per abbinamenti speciali da destinare a occasioni importanti.