Sapri programma interventi di messa in sicurezza del territorio

SAPRI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, programma interventi di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio. L’occasione è offerta dalle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno.

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

Per la nuova programmazione il Comune di Sapri punta ad ottenere risorse per l’area contigua alla strada comunale La Carnale. L’Ente ha già approvato uno studio di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico per un costo complessivo di 2,5 milioni di euro. La progettazione dell’opera sarà ora candidata a finanziamento.

Già nei mesi scorsi il Comune di Sapri è risultato beneficiario di risorse per la messa in sicurezza del territorio ed interventi volti a limitare il rischio idrogeologico.