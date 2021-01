L’almanacco del 24 gennaio 2021

E’ il 24° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 341 giorni.

Santi del giorno

San Francesco di Sales (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Babila (Vescovo)

San Feliciano di Foligno (Vescovo e Martire)

San Sabiniano (Martire)

San Francesco di Sales è il protettore di scrittori e giornalisti.

Etimologia

Babila, il nome deriva dal nome greco Babylas, di origine orientale, e il significato potrebbe essere “porta degli dei”, in riferimento all’antico nome della città di Babilonia.

Proverbio del giorno

Il gran freddo di gennaio empie il granaio.

Aforisma del giorno

Posso insegnare come ottenere quello che si vuole dalla vita. Il problema è che non riesco a trovare chi sappia dirmi cosa realmente voglia. (Mark Twain)

Accadde Oggi

1984 – Apple lancia il Macintosh

Sei nato oggi?

L’aspetto della vita che più ti attrae e coinvolge sono le relazioni sentimentali. La tua esperienza nel campo non è indifferente, hai tutte le doti per piacere e, dato che difficilmente sai resistere al fascino di un nuovo amore, non ti mancheranno le occasioni per sperimentare sempre nuove emozioni. In età matura però potresti scegliere una vita affettiva meno eclatante ma più stabile e serena. Il lavoro ti coinvolge poco e ti limiti allo stretto indispensabile.

Celebrità nate in questo giorno

1979 – Giuliano Sangiorgi

1941 – Neil Diamond

1977 – Michelle Hunziker

Scomparsi oggi

2003 – Gianni Agnelli

1920 – Amedeo Modigliani

1965 – Winston Churchill