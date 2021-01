La ricetta: Crostata di marmellata, mele e amaretti

Un dolce veloce, gustoso e scenografico per un dessert da servire dopo pranzo o da accompagnare ad un tè con gli amici. Il crunch della friabilità della frolla si sposa perfettamente con il cuore morbido della crostata. Vediamo come prepararla.

Prepariamo una pasta frolla con 300 gr di farina 00, aggiungiamo 90 gr di zucchero semolato, 10 gr di lievito per dolci ed amalgamiamo gli ingredienti secchi. A parte mescoliamo 2 uova intere con 70 gr di olio leggero (io ho utilizzato olio di girasole). Uniamo alle uova gli ingredienti secchi e iniziamo a lavorare velocemente, finiamo di lavorare su di una spianatoia fino ad ottenere un impasto liscio e formiamo un panetto, lasciamo riposare per circa 30 minuti. Prendiamo metà dell’impasto e tiriamolo al mattarello su carta da forno fino a formare un disco per una teglia di diametro 28 cm. Poniamo il disco nella teglia e ricopriamo con della marmellata di arance. Affettiamo una mela grande e facciamo uno strato sulla marmellata con le fettine di mela.

Adesso prendiamo i nostri amaretti e bagniamoli leggermente nel succo di un’arancia spremuta, adagiamoli dunque sulle fettine di mela.

Tiriamo un altro disco con la pasta che abbiamo avanzato e chiudiamo i bordi con una forchetta. Cuociamo in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti. Lasciamo raffreddare completamente e spolverizziamo con dello zucchero al velo.

La nostra crostata è pronta da servire.