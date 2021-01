San Giovanni a Piro, abusi edilizi: sigilli alla villa

SAN GIOVANNI A PIRO. Prosegue l’attività dei carabinieri della locale stazione finalizzata a contrastare gli abusi edilizi e tutelare l’ambiente. Questa volta i sigilli sono scattati in località Casanuda per una villetta su più piani che sarebbe stata realizzata in difformità rispetto a quanto previsto dal permesso, in particolare con un aumento di volumetria.

Per il proprietario è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica.

L’attività dei carabinieri prosegue su tutto il comprensorio del Parco Nazionale del Cilento. A San Giovanni a Piro, solo poche settimane fa, su sottoposta a sequestro una villetta nella frazione Bosco.

Nei giorni scorsi, invece, era arrivato l’ordine di abbattimento da parte del Parco per alcune opere realizzate su una struttura sita a Casal Velino sulla quale già pendeva un ordine di abbattimento del Comune. In questo caso ad operare erano stati i carabinieri del parco.