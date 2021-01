Abusi edilizi a Casal Velino: scatta l’ordine di abbattimento

CASAL VELINO. Abusi edilizi in località Pissone. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Parco che lo scorso 26 novembre, a seguito di un sopralluogo, poi ripetuto nelle scorse settimane, hanno accertato la realizzazione di opere in area Parco prive del necessario nulla osta da parte dell’Ente.

Nello specifico erano stato seguiti lavori ad un piano seminterrato, completato sia nella parte interna che esterna e composto da due unità immobiliari che si prestavano ad essere adibite a unità abitative (in ragione dell’avvenuto approntamento dell’impiantistica) e da un deposito garage con antistante massetto in calcestruzzo.

Nell’area esterna, invece, era stata realizzata una pavimentazione per circa 120 mq, la pavimentazione di una rampa di accesso all’immobile, muretti di delimitazione della strada di accesso e delle aree esterne.

Il tutto in area C1 del Parco (zona di protezione). Oltre all’assenza di nulla osta i militari hanno riscontrato come i lavori fossero già stati interessati da istanze rigettate di accertamento di compatibilità urbanistica e paesaggistica, nonché da ordinanza di demolizione e ripristino emessa nel 2014 dal Comune di Casal Velino.

Ora arriva il nuovo ordine del Parco al ripristino dello stato dei luoghi. Nello specifico i proprietari dovranno rendere il piano seminterrato inaccessibile; presentare un progetto di interramento dello stesso e di demolizione delle opere esterne realizzate.