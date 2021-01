Sala Consilina, turni pomeridiani a scuola: minoranza chiede chiarimenti

Ancora polemiche sulla scuola a Sala Consilina. I consiglieri di minoranza Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino, in vista del ritorno a scuola, chiedono al sindaco “di sapere, con somma urgenza se prima di arrivare alla soluzione dei turni pomeridiani, sia stata inoltrata alla Provincia di Salerno una richiesta di messa a disposizione di eventuali spazi ed aule presso gli istituti scolastici provinciali insistenti sul territorio del Comune di Sala Consilina, così da poter ospitare gli alunni delle classi della scuola primaria”.

La richiesta arriva in considerazione del fatto che a partire da lunedì gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Camera” saranno costretti a coesistere nello stesso edificio scolastico considerato che il plesso scolastico che ospita la scuola primaria dell’Istituto “Camera” sito in via Matteotti è interessato da lavori di riqualificazione.

“Cosa che ha comportato la redazione di un piano di turni pomeridiani – spiega il gruppo Salesi – che andrebbero a creare ulteriore disagi agli alunni e agli studenti, i quali già vivono un periodo di somme incertezze e cambiamenti”.

Di qui la richiesta: “Chiediamo di sapere se tale richiesta abbia avuto risposta da parte dell’Ente Provincia di sapere se sono previsti lavori presso altri edifici scolastici situati nel Comune di Sala Consilina e, in caso di risposta affermativa, se è previsto un cronoprogramma dei suddetti lavori, che non vada a bloccare la fruibilità di tanti edifici contemporaneamente”.