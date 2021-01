Oroscopo: Scorpione, in amore c’è un problema di fondo

Ariete – La vostra strada professionale si sta liberando di tutti gli ostacoli. In amore rilanciate alla grande.

Toro – Dovete essere prudenti nelle iniziative di lavoro. Potete credere a chi vi dichiarerà tutto il suo amore.

Gemelli – La vostra tenacia e intraprendenza daranno ottimi risultati. In amore giocate bene le carte.

Cancro – Giornata piuttosto intensa, faticosa e poco fruttuosa. Smarrimento in amore.

Leone – Non c’è niente che sia impossibile per voi nella professione. Incertezza in amore.

Vergine – Dopo un periodo frustrante nel lavoro arriveranno i riconoscimenti. L’amore reclama i suoi diritti.

Bilancia – I progetti di lavoro sono avviati verso una positiva conclusione. Date una chance a chi vi ama.

Scorpione – Nel lavoro dubbi e tentennamenti certo non aiutano. In amore c’è un problema di fondo.

Sagittario – Dovete trovare in voi le risorse per darvi la spinta giusta. In amore non siate precipitosi.

Capricorno – Positive le prospettive della vostra professione. Siete alla ricerca di nuove emozioni.

Acquario – Lo spirito di iniziativa vi sosterrà nella vostra attività. Circondatevi degli amici giusti.

Pesci – Nelle situazioni di emergenza nel lavoro date il meglio di voi stessi. Il cuore batte sempre più forte