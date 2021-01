Campania: scatta obbligo di segnalare viaggi in Brasile, Gran Bretagna e Sudafrica

A causa delle mutazioni genetiche del virus covid-19 riscontrate in alcuni Paesi esteri, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto che le persone che si sono recate e/o si recheranno in Gran Bretagna, Brasile e Repubblica Sudafricana, per comprovati motivi di lavoro, si segnalino alle Asl territorialmente competenti.

Non solo. Da palazzo Santa Lucia precisano che, in ragione della disponibilità di vaccini, queste persone vengano inserite nei piani vaccinali.

Un provvedimento, questo, volto ad evitare una diffusione delle nuove varianti del covid.