Rocca Cilento: l’antico castello pronto ad aprire i battenti

LUSTRA. Si avvicina l’attesissima apertura del Castello di Rocca Cilento, prevista per l’estate. L’antico maniero, per anni chiuso al pubblico, è stato sottoposto ad importantissimi interventi di restyling e presto diventerà una location per eventi ed iniziative. Che il taglio del nastro sia vicino lo conferma l’avvio della ricerca del personale. I proprietari, in particolare, cercano Maître, Food & Beverage Manager, Barista, Sous-Chef, Assistente Wedding Planner e Receptionist.

L’antica fortezza di Rocca Cilento, è stata acquistata dalla famiglia Sgueglia, già proprietaria del rinomato Castello di Limatola, negli anni scorsi con l’obiettivo di trasformarla in una location d’eccezione per eventi di vario genere come conferenze, congressi, feste private, matrimoni e quant’altro.

Ma non solo: l’antico castello di Rocca Cilento diventerà un importante attrattore per i turisti e potrà ospitare anche appuntamenti culturali che siano legati al territorio.

A conferma di ciò la scelta dei proprietari di realizzare un settore dedicato esclusivamente alla cultura in memoria del professore Moscati, che lo ha reso uno dei principali luoghi culturali del Cilento e del Mezzogiorno.

Il castello di Rocca Cilento sarà un importante volano per l’economia, il lavoro e il turismo.