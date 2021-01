Scuola verso il rientro anche in Campania: ordinanza in arrivo

Entro la giornata di oggi sarà firmata l’ordinanza in relazione alle attività didattiche nelle scuole. Come già annunciato, a partire da lunedì prossimo, 25 gennaio 2021, sarà consentita l’attività in presenza nella scuola media superiore di primo grado (medie).

L’ordinanza conterrà anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in presenza, a partire dal prossimo 1° febbraio 2021, nella scuola superiore di secondo grado.

Lo ha annunciato la Regione Campania.