Oroscopo: Capricorno: una persona vi stupirà

Ariete – Sfruttate meglio le vostre indubbie capacità intellettuali. Clima affettivo quasi perfetto

Toro – Le incertezze vanno dissolvendosi e potrete procedere più spediti. In amore siete ad un bivio.

Gemelli – Non sarà semplice trovare collaboratori in sintonia con voi. In amore non tutto è perduto.

Cancro – La stima di una persona influente potrebbe aiutarvi. In amore vi conviene fare esperienza.

Leone – Nel lavoro se volete fare passi avanti non potete procedere improvvisando. Più convinti in amore Vergine – Dovete essere in grado di affrontare in maniera elastica i cambiamenti. Momenti intensi in amore.

Bilancia – Problematici i rapporti con i collaboratori per colpa del vostro spirito polemico. Serenità in amore.

Scorpione – Un vostro atteggiamento arrogante potrebbe danneggiarvi. Una persona non fa per voi.

Sagittario – Giornata movimentata e ricca di buone occasioni nel lavoro. In amore state sbagliando tattica.

Capricorno – L’obiettivo professionale è a portata di mano. E una persona vi stupirà…

Acquario – Cercate di dominare l’impazienza: rischiate passi falsi. Non avete motivo di dubitare del partner.

Pesci – Gli eventi vi costringeranno a cambiare le priorità nel lavoro. In amore vi fate troppe domande.