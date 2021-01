L’almanacco del 22 gennaio 2021

E’ il 22° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 344 giorni.

Santi del giorno

San Gaudenzio (Vescovo)

San Vincenzo di Saragozza (Diacono e Martire)

San Vincenzo Pallotti (Sacerdote)

Sant’Anastasio (Magundat, Martire in Persia)

Sant’Anastasio di Asti (Martire)

Sant’Antioco Sabaita (Monaco)

Sant’Olcese (Ursicino, Vescovo)

Etimologia

Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

La luna di gennaio luce come giorno chiaro.

Aforisma del giorno

Se ti senti ardere dalla febbre dell’impurità, accostati al Banchetto degli Angeli, e la Carne immacolata di Cristo ti farà puro e casto. (S. Cirillo)

Accadde Oggi

1944 – Gli Alleati sbarcano ad Anzio

Sei nato oggi?

Celebrità nate in questo giorno:

1775 – André-Marie Ampère

1891 – Antonio Gramsci