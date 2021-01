Agropoli: avviso per aggiornare la short list di avvocati

AGROPOLI. Il Comune ha deciso aggiornare l’elenco di avvocati approvato nel febbraio scorso mediante acquisizione di curricula professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, nonché per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale. In base al regolamento varato dall’amministrazione comunale, l’esecutivo ha comunque la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove l’eccezionalità e l’importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell’elenco stesso.

L’inclusione del professionista nell’elenco non comporta alcun impegno da parte del comune di Agropoli né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.

Le finalità della procedura sono di permettere l’individuazione di avvocati qualificati in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del 19/02/2021.