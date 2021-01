30 euro per ogni libro letto: così Laurito incentiva la lettura

LAURITO. Attraverso la lettura un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura è come un gioco che stimola l’immaginazione e la curiosità. Leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla crescita.

Lo sanno bene a Laurito dove hanno messo in campo azioni volte proprio ad incentivare la lettura.

La Giunta Municipale, infatti, d’intesa con la dirigenza scolastica dell‘Istituto Comprensivo, ha approvato una iniziativa in favore dei ragazzi frequentanti la quarta e quinta classe della scuola Primaria, e delle 3 classi della Secondaria di primo grado.

Gli studenti residenti a Laurito, per ogni libro letto, usufruiranno di un bonus di 30 euro.

“Si tratta non solo di un’occasione per riaffermare interesse per la nostra Biblioteca Comunale, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall’uso improprio ed alienante dei cellulari, stimolandoli a riappropriarsi della capacità autonoma di elaborazione del pensiero, e a contribuire, con la lettura, al sostegno per le rispettive famiglie”, spiega il sindaco Vincenzo Speranza. Spetterà ora agli uffici avviare l’iter per poter rendere concreta questa proposta.