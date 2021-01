Morigerati aderisce a Federforeste

MORIGERATI. Il Comune, retto dal sindaco Vincenzina Prota, ha scelto di aderire alla Federforeste. Una necessità, sottolineano da palazzo di città, che permetterà “di accudire al meglio le proprietà forestali comunali e nell’interesse più diffuso di fornire supporto in materia di gestione forestale ai proprietari e/o gestori delle proprietà ricadenti nel territorio comunale che la Federazione in oggetto persegue e promuove come mission principale”.

La Federazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge in particolare i seguenti compiti: la difesa, il sostegno, il coordinamento e la rappresentanza degli interessi degli Associati a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

E ancora: la tutela storica, culturale, ambientale, morale, giuridica ed economica dei beni appartenenti ai soggetti rappresentati; la diffusione dell’Associazionismo forestale e la gestione collettiva del patrimonio agro silvo-pastorale di proprietà o in gestione ai soci quale impresa di governo del territorio e di presidio ambientale e sociale. Di qui la scelta di aderire a Federforeste.