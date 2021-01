Lustra: ecco un’iniziativa per ricordare i suoi caduti di guerra

E’ dal comune di Lustra che giunge la notizia di una bellissima iniziativa portata avanti dal cittadino Paolo Gorga, il quale, in relazione con la neo costituenda Associazione Nazionale Combattenti e Reduci , è alla ricerca di notizie, foto e documenti dei caduti di Lustra, i cui nomi sono incisi sulle due lapidi commemorative del paese.

Da tempo l’Associazione si interessa della tutela dei beni materiali e morali dei combattenti e dei reduci di guerra.

Scopo della ricerca è trovare materiale sufficiente da poter raccogliere per la realizzazione di un volume dal titolo “I caduti e i deportati di Lustra”, in onore di tutti i concittadini che sacrificarono la vita per salvare la loro patria negli anni della prima e della seconda guerra mondiale.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Lustra in possesso di qualsiasi tipo di materiale adatto alla realizzazione di questa iniziativa, i quali contribuiranno a mantenere acceso e vivido il ricordo delle persone care che, grazie al loro sacrificio, hanno aiutato il paese a crescere e a renderlo quello che oggi ammirano e vivono le nuove generazioni.

Per questo progetto sono accette eventuali collaborazioni, e le adesioni o l’invio di materiale possono essere inoltrati al recapito telefonico 3313647893, oppure agli indirizzi email ( ancrlustra@gmail.com ) e (lustra.info@gmail.com ).