Laureana, appello per le iscrizioni a scuola: critica la minoranza

“Restiamo sbigottiti dall’organizzazione e dal modus operandi dell’amministrazione di Laureana Cilento, che si riduce, in data 20 gennaio a pubblicare un avviso ed un meraviglioso video sulla nuova scuola di Laureana Cilento, dimenticando che le iscrizioni per l’anno 2021-2022 scadranno tra 5 giorni precisamente il 25.01.2021 alle ore 20:00”. Così il gruppo di minoranza Uniti per Laureana, formato da Raffaele Marciano, Anna Lerro e Fabio Caserta.

La polemica è relativa all’appello lanciato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale ad iscrivere i propri figli alla locale scuola dell’infanzia. L’Ente ha offerto anche mensa e trasporto gratuito.

“Pur apprezzando la lodevole iniziativa intrapresa dobbiamo constatare con sconcerto, che purtroppo, la tempistica e la lungimiranza non sono il forte di questa amministrazione – proseguono da Uniti per Laureana – Come gruppo di minoranza, nel nostro piccolo, come abbiamo sempre fatto, ci adopereremo anche noi per far risuonare la campanella anche a Laureana Cilento”.