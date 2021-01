Consigli alimentari utili per disintossicare il corpo dopo le feste

Se le festività ti hanno lasciato qualche chilo in più nel tuo corpo, niente paura: molte persone tendono ad ingrassare durante le festività e quest’anno, a causa della pandemia, abbiamo investito tutti i nostri sfoghi nel cibo e nell’alcool.

Per ritrovare un equilibrio ottimale, è importante che tu agisca rapidamente per tornare al tuo peso regolare e, soprattutto, per eliminare le tossine acquisite dall’eccessiva assunzione di cotechini e salsicce da parte del tuo corpo, che, così com’è ben noto, altera il sistema immunitario, provocando – tra gli altri effetti negativi per l’organismo – maggiore sensibilità alle infezioni, affaticamento, infiammazione, ritenzione di liquidi, costipazione, pelle e capelli senza vita, lucentezza e insonnia.

Piano di disintossicazione del corpo

Vediamo ora i consigli per disintossicare il corpo e ripristinare l’equilibrio naturale, sbarazzarsi del peso in eccesso, donare alla pelle chiarezza e lucentezza, avere più energia e una vita più sana.

Tutto ciò si può ottenere ottiene sostituendo gli alimenti trasformati con cibi, erbe e integratori nutrienti di qualità.

Con delle regole ben definite potrai ad iniziare da subito a purificare il corpo e tornare a un’alimentazione regolare eliminando le scorie accumulate durante le vacanze natalizie. Ed è in quest’ultimo processo che iniziamo a capire quali sono i prodotti a cui siamo intolleranti per eliminarli dalla nostra dieta e sostituirli con altri più sani.

Affinché l’ago della bilancia non continui a salire in modo incontrollabile, ti basterà seguire dei piccoli consigli che combinati tra loro ti faranno tornare presto in forma:

Bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con mezzo limone spremuto quando ci si alza per alcalinizzare lo stomaco e velocizzare il metabolismo. Inizia a eliminare la caffeina ogni giorno. Ciò contribuirà a evitare il mal di testa associato alla disintossicazione. Come con la caffeina, elimina gli zuccheri lavorati. Ad esempio lo zucchero nei dolci, nel pane o nelle bevande alcoliche. Passa a proteine ​​animali meno grasse come il pesce. Le proteine delle carni grasse hanno un transito più lungo attraverso il tubo digerente. Questo renderà la disintossicazione più lunga e dolorosa. Prova con il pesce. Evita i latticini e i loro derivati poiché causano un eccesso di muco nel corpo. Evita le bevande alcoliche e lavorate, comprese le bibite e i succhi di frutta. Evita i prodotti con glutine (molto presente nel grano e in altri cereali, come segale, orzo e farro). Studi medici hanno dimostrato che questo può causare stitichezza, una sensazione di costante lieve affaticamento, artrite reumatoide, lupus, gas e gonfiore, dolore muscolare vago, confusione mentale e atassia (equilibrio alterato, goffaggine, perdita di coordinazione) oltre ad altre condizioni negative. Bevi abbastanza acqua durante il giorno. In questo piano si consiglia di bere in proporzione al tuo peso ma comunque non meno di 2 litri al giorno. Evita possibilmente acque troppo gasate e prediligi quelle naturali. Evita di usare oli raffinati come il girasole o l’olio di mais. Questi abbasseranno la funzionalità epatica necessaria per bruciare i grassi intrappolati nel corpo dopo le feste. Aumenta il consumo di cibi crudi e verdi. Invece di pensare che una disintossicazione interna del corpo sia esclusivamente basata su limitazioni e sacrifici, è necessario aggiungere alla dieta cibi più freschi e integrali. Questo farà sentire il corpo pieno e non avrai spazio per i cosiddetti cibi spazzatura. Sostituisci i succhi lavorati con succhi fatti in casa usando un frullatore. Cosa c’è di meglio nello spremere un’arancia o frullare una banana e una mela? Sai cosa bevi ed è tutto naturale. Mangia a casa il più possibile. Solo allora puoi controllare ciò che mangi mentre quando ti trovi fuori è più difficile rigare dritti con cibi e bevande. Assumi quotidianamente integratori alimentari e frullati che mantengono livelli ottimali di vitamine e minerali richiesti dal corpo. Tieni il corpo ben idratato. Sono consigliate anche tisane e thè durante l’arco della giornata. Cerca di dormire bene la notte e negli orari consigliati. Abbina questi consigli ad un po’ di attività fisica perché sedentarietà e alimentazione sbagliata non aiutano a smaltire le scorie e i chili accumulati.