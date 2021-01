Voto di fiducia al Governo, Aldo Cazzullo sul Corriere fa scoppiare il “caso Castiello”

Nella mattinata di ieri dall’ospedale Gemelli di Roma arriva la notizia “è negativo il tampone dell’avvocato Franco Castiello, il Senatore del Movimento Cinque Stelle non ha più il coronavirus. Nel pomeriggio sulla negativizzazione del politico pentastellato si apre un giallo. È il giornalista Aldo Cazzullo, con due righe pubblicate on line a far partite il tam tam. “Scoppia il caso del senatore Castiello 5 Stelle – scrive il giornalista sul Corriere della Sera – un voto in più per il governo, dato in avvicinamento al Palazzo.

«Vogliono farlo entrare, ma ha il Covid!» «Cosa dite, si è negativizzato!» Poche battute che dal Cilento fanno partire una serie di telefonate nella Capitale.

È ben noto il profondo legame politico ma anche personale che lega Castiello al Premier Conte. Lo scorso anno fu proprio il senatore cilentano a volere fortemente la presenza del Presidente del Consiglio a Vallo. Un momento storico per il territorio a Sud di Salerno. I sindaci del Cilento e Vallo di Diano si ritrovarono nel teatro Leo De Berardinis di Vallo per presentate a Conte il “Manifesto per il Mezzogiorno”.

La notizia dunque che il Senatore Castiello, dopo il risultato negativo del tampone, avesse potuto decidere di andare al voto per sostenere il Governo Conte non era sembrata impossibile. Da Roma però non è tardata ad arrivare la smentita. Castiello non ha ancora lasciato il reparto di malattie infettive dell’ospedale Gemelli, dove resta ricoverato in attesa del secondo tampone.

Al momento ha avuto esito negativo solo da un primo tampone. Probabilmente ieri pomeriggio c’è stato un tentativo del Movimento Cinque Stelle a sollecitare una sua presenza in aula, ma di fatto il politico cilentano non era nelle condizioni di poter raggiungere i colleghi Senatori. Il pentastellato resta ricoverato nella struttura ospedaliera della Capitale dove è stato trasferito il 28 dicembre scorso, a seguito di un malore che lo aveva colto proprio mentre era in aula al Senato. L’intera comunità cilentana in questi lunghi 23 giorni, non ha fatto mancare la propria vicinanza. Castiello ieri non era in aula per la votazione sulla fiducia, ma ha fatto arrivare il suo appoggio al Prenier.

In un post pubblicato su Facebook ha ribadito “Massimo sostegno al nostro Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte”.