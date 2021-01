Rende-Polisportiva Santa Maria: giallorossi sconfitti in terra calabrese

Sconfitta a sorpresa per la Polisportiva Santa Maria impegnata oggi, alle ore 14:30, sul campo del Rende, con fischio arbitrale affidato al sig. Erminio Cerbasi della sezione arbitrale di Arezzo. Secondo passo falso in trasferta per i giallorossi, dopo quello dell’esordio in quarta serie contro la Gelbison dello scorso settembre. Nel pomeriggio, in terra calabrese, si giocava infatti il recupero della gara, valevole per il dodicesimo turno di campionato, rinviata la scorsa domenica per le forti nevicate che hanno colpito il territorio calabrese. Termina 1-0 con i padroni di casa avanti con Mosciaro, al 26′ a decidere la sfida la prima vinta in questo campionato dai calabresi.

Polisportiva Santa Maria-Rende: il primo tempo

Partenza sprint del Rende che dopo novanta secondi sfiora la rete del vantaggio con il neo arrivato Gozzerini, il suo colpo di testa è deviato in corner da Grieco. I padroni di casa, trenta secondi dopo, si vedono anche annullare una rete per posizione di fuorigioco di Lo Cascio. La Polisportiva risponde al 9’ con una conclusione di Maggio, ma la mira dell’ariete giallorosso è imprecisa. Al 19’ i cilentani provano ad affondare sull’out di destra con Maggio in versione assist-man, ma la difesa calabrese riesce ad allontanare la minaccia. L’occasione più pericolosa è però al 22’ sui piedi di Gozzerini che colpisce il palo a Grieco praticamente battuto. E’ il preludio al vantaggio biancorosso che giunge al 26’ con il giovanissimo Mosciaro: il classe 2003 supera con un tiro dalla distanza l’incolpevole estremo difensore della Polisportiva Santa Maria. La reazione della squadra di mister Esposito è affidata, poco dopo la mezzora, a un colpo di testa di Maggio, ma senza centrare lo specchio della porta. E’ ancora Maggio con una rovesciata, nel cuore dell’area di rigore calabrese, a cercare la via del pari, ma niente di fatto. Allo scadere, la formazione cilentana collezione un paio di calci piazzati pericolosi, ma Piscopo e compagni riescono a portare il Rende in vantaggio (1-0) all’intervallo.

La ripresa

Nella ripresa, mister Esposito manda subito nella mischia Coulubaly, Ragosta e Guadagno al posto di Citro, Giovanni Romano e Lambiase. Primo squillo al 4’ con il neo entrato Coulibaly, ma la sua azione viene respinta dalla difesa del Rende. Al 7’ punizione dal limite per i giallorossi che avrebbero voluto un penalty, ma l’arbitro assegna il calcio di punizione che si stampa sulla barriera. Cresce la pressione dei cilentani che al 10’ sfiorano il pari con Ragosta, ma Quintiero riesce a respingere la conclusione. Al quarto d’ora, cross di Tandara per Coulibaly, ma la palla sbatte ancora sul muro del Rende. Al 25’ è, invece, Konios a provare a sorprendere il portiere del Rende dalla distanza, ma Quintiero non si fa superare. L’unico acuto del Rende giunge al 29’ con Palma in contropiede, pallone su fondo. Nella parte finale del match, i giallorossi continuano a presidiare la metà campo dei biancorossi senza però riuscire in alcun modo a scardinare la porta difesa da Quintiero, fino al triplice fischio del direttore di gara.

Il tabellino Rende-Polisportiva Santa Maria 1-0



RENDE (4-4-2): Quintiero; Brugnano, Cassaro, Piscopo, Novello M.; Cipolla (30’st Riconosciuto), Ferchichi, Palermo, Lo Cascio (49’ st); Gozzerini (25’ st Palma), Mosciaro (35’ st Carbone). A disp.: Palermo, Garritano, Brandi, Novello G., Mazzotta All.:Napoli

POLISPORTIVA SANTA MARIA (3-4-3): Grieco; Strumbo, Simonetti, Lambiase (1’ st Guadagno); Bozzaotre (40’ st Tompte), Citro (1’ st Coulibaly), Maio, Konios; Tandara (37’ st Romano V.), Maggio, Romano G. (1’ st Ragosta) A disp.: Polverino, Sagliano, Paragano, Foofoue. All.: Esposito.

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo (Fedele-Cataneo)

Reti: 26’ pt Mosciaro

Note: giornata nuvolosa, campo fangoso. Ammoniti Gozzerini, Cassaro, Lo Cascio, Palermo, Ragosta, Coulibaly, Simonetti. Angoli: 6-2. Recupero: 1’pt e 5’st.