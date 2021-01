Felitto, nasce la rubrica “il sindaco risponde”

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la notizia da parte del comune di Felitto per l’avvio di un’iniziativa che prevede di coinvolgere tutta la comunità. Dal mese di gennaio 2021 nasce infatti la rubrica “Il Sindaco risponde”, in cui i cittadini possono rivolgere domande relative al paese di Felitto riguardo opere in corso, nuovi progetti, idee, dubbi su tributi, e molto altro. Il tutto finalizzato per avvicinare i cittadini alla politica locale e renderli direttamente partecipi, con la massima trasparenza, dell’operato del comune.

Ogni fine mese, il sindaco Carmine Casella risponderà alle domande che verranno raccolte di volta in volta, confidando in una piena partecipazione che potrà aiutare l’intera Amministrazione comunale a venire incontro alle esigenze dei felittesi e a dissipare ogni tipo di dubbio.

Le domande possono essere inviate alla pagina ufficiale del comune di Felitto su Facebook.