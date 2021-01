Covid, terzo decesso a Vibonati

Ancora un lutto nel Golfo di Policastro: in serata si è spento presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Avellino un uomo di Vibonati, 57 anni, risultato positivo al covid dopo la positività del figlio. Da quanto si apprende le condizioni dell’uomo si erano aggravate nella notte scorsa e in mattinata era stato ricoverato presso l’Ospedale di Sapri prima di essere trasferito con immediatezza presso l’Ospedale irpino, che aveva posti in terapia intensiva disponibili.

Ma nonostante la celerità dell’intervento tutto è stato vano, le condizioni del paziente sono precipitate e in serata è avvenuto il decesso. L’uomo in passato aveva subito un delicato intervento chirurgico ai reni ma stava bene.

Si tratta questa della terza vittima che si registra dall’inizio della pandemia nel piccolo comune del Golfo di Policastro.