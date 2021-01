Agropoli, Comune disciplina spazi per autoscuole ed autofficine

Il Comune di Agropoli, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di suolo pubblico ad autoscuole, autonoleggi senza conducente e autofficine. L’Ente ha ”ritenuto di dover intervenire a disciplinare aspetti legati all’occupazione della sede stradale per particolari tipologie di attività economiche segnatamente di servizi per le quali si rende indispensabile la fruizione di spazi antistanti i punti di esercizio delle medesime attività”.

Le aree di sosta saranno adeguate alla tipologia dell’attività ed alle caratteristiche della strada, tutte valutazioni che spetteranno al comando della pulizia municipale.

Le concessioni dureranno cinque anni: le ditte avranno l’onere di eseguire le segnaletiche prescritte, manutenendo le aree in concessione ed annotando sul cartello i giorni e le ore di apertura dell’attività di stallo.

La concessione sarà valida solamente durante i giorni e gli orari di apertura delle attività.