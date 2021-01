Vallo della Lucania: restyling dell’illuminazione in via Stefano Passero

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, programma interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’Ente ha deciso di eseguire interventi all’impianto di pubblica illuminazione nella centrale via Stefano Passero.

Il Comune di Vallo della Lucania ha potuto beneficiare di risorse da parte del Ministero dell’Interno.

Restyling dell’illuminazione, fondi del Ministero

Quest’ultimo aveva già assegnato fondi per 70mila euro utilizzati per i lavori in piazza Sant’Antonio di Angellara. Successivamente, per l’annualità 2021, il dicastero ha riconosciuto un contributo aggiuntivo di altri 70mila euro per ulteriori interventi.

L’amministrazione comunale ha deciso di utilizzarlo per via Stefano Passero, ritenendo “necessario ed urgentente” l’intervento di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione che verrà convertito quindi a led.