Scuole di Casaletto Spartano, proseguono i lavori: progetto presentato alla comunità

CASALETTO SPARTANO. Proseguono gli investimenti nella scuola.

Presso la sala polifunzionale del Comune è stato presentato nei giorni scorsi il progetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico delle scuole primaria e secondaria di I grado alla presenza delle istituzioni scolastiche, del personale docente e non, del Presidente del Consiglio di Istituto, dei rappresentanti dei genitori e della Protezione Civile.

“Lo scopo di questa presentazione è stato quello di rendere partecipe la comunità di un’opera fondamentale per il nostro paese e per i nostri figli e soprattutto di portare a conoscenza dell’avvio dei lavori, delle finalità e dei contenuti tecnici del progetto e delle tempistiche necessarie per il completamento dell’intervento”, fanno sapere da palazzo di città.

Progettista e direttore dei lavori l’arch. Franco Montesano; co-progettista arch. Maurizio Scazzano. La ditta appaltatrice dei lavori è la Hellenia s.r.l.

I lavori che hanno preso il via lo scorso 4 gennaio, avranno una durata di circa un anno. Permetterà anche di creare nuovi spazi da destinare a mensa scolastica, palestra, aula polifunzionale, sede di associazioni, ecc…