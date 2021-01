L’almanacco del 19 gennaio 2021

E’ il 19° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 346 giorni.

Santi del giorno

Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface (Martiri a Roma)

San Bassiano (Vescovo)

San Catello (Vescovo)

San Germanico (Martire)

San Launomaro (Abate di Corbion)

San Macario l’Alessandrino (Monaco)

San Remigio (Arcivescovo di Rouen)

Sant’Arsenio di Corfù (Vescovo)

Santa Faustina di Como (Benedettina)

Santa Liberata di Como (Vergine benedettina)

Etimologia

Mario, non costituisce il maschile di Maria. L’origine del termine è differente anche se non proprio certa. Mario deriva forse dal termine indo-europeo Mar, il cui significato è “spaccare”. Mar avrebbe poi assunto il significato di “maschio”. Il nome potrebbe anche essere di origine latina, da Mas, “maschio”. Fu anche il cognomen di una gens romana (gens Mària). La medesima origine avrebbe la divinità Marte, dio della guerra. E’ possibile, secondo altre fonti, fare anche un’altra ipotesi. Per alcuni avrebbe infatti origine etrusca, dal nome attribuito ai sacerdoti. Mario è tra i primi 5 nomi più diffusi tra gli uomini adulti italiani ed è stato presente fino al 2012 nella top 50 dei nomi più utilizzati per i nuovi nati. E’ molto popolare anche in Spagna (top 15) e anche in Romania e Croazia (top 50).

Proverbio del giorno

Gennaio polveraio empie il granaio.

Aforisma del giorno

Ciò che tu soffri è poca cosa, se ti metti a confronto con coloro che patirono tanto gravemente: così fortemente tentati, così pesantemente tribolati, provati in vari modi e messi a dura prova. Occorre dunque che tu rammenti le sofferenze più gravi degli altri, per imparare a sopportare le tue, piccole. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1915 – Brevettata la lampada a neon

Sei nato oggi?

Brillante, vivace e spregiudicato guardi la vita con occhio molto anticonformista. Sia nel lavoro che in amore cerchi più il divertimento, la varietà e l’avventura che la stabilità e la riuscita. In genere dunque affronti la vita giorno per giorno, senza porti problemi per quel che ti riserverà il futuro e, con un po’ di fortuna che non manca mai di accompagnarti, riesci a condurre un’esistenza piacevole, spensierata e senza rimpianti.

Celebrità nate in questo giorno

1940 – Paolo Borsellino

1809 – Edgar Allan Poe

1915 – Steno

Scomparsi oggi

2016 – Ettore Scola