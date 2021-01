Celle di Bulgheria, al via screening per personale scolastico e alunni

CELLE DI BULGHERIA. Tamponi gratuiti per il personale scolastico e per gli alunni delle scuole del Comune di Celle di Bulgheria. La campagna di screening è stata voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Marotta. I tamponi antigenici rapidi saranno effettuati presso il laboratorio di analisi “Giffoni” a Policastro Bussentino: venerdì dalle 15 alle 19, e sabato dalle 9 alle 12. “La scuola è per noi una priorità – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – Il nostro obiettivo è riuscire a tenerla sempre aperta ed in sicurezza.

E sono certo che con l’aiuto e la collaborazione di tutti possiamo farcela. L’auspicio, adesso, è che ci sia una grande partecipazione allo screening”. E ha aggiunto. “Colgo l’occasione per ringraziare il laboratorio di analisi Giffoni per averci offerto questa possibilità gratuitamente e ringrazio anche tutto il personale scolastico per l’impegno messo in campo in questo periodo di emergenza. E’ evidente che gli strumenti per lottare contro questo virus ora ci sono e quindi la luce inizia a intravedersi, ma occorre ancora prudenza, attenzione e comportamenti responsabili. E’ importante – ha concluso il primo cittadino – continuare a usare la mascherina, ad avere una accurata igiene delle mani e di mantenere il distanziamento interpersonale”.

Per partecipare allo screening è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0974 984332 oppure allo 0974 984423.